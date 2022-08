Larissa Manoela lamenta saudade de André Luiz Frambach: "Que falta você faz"

De férias na Itália, Larissa Manoela lamenta saudade do namorado, André Luiz Frambach, que ficou no Brasil

A atriz Larissa Manoela (21) usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 09, para recordar uma foto com o namorado, o ator André Luiz Frambach (25), no seu Instagram Stories.

De férias na Itália após o final das gravações de Além da Ilusão (TV Globo), a cantora lamentou a distância com o ator, que ficou no Brasil para gravar a novela Cara e Coragem.

Na foto, editada em preto e branco, eles aparecem em clima de romance trocando uma risada leve após um momento especial: "Te amo. Que falta você faz diariamente", escreveu a artista.

Os pombinhos assumiram o namoro no início do mês passado, mas tiveram um affair no final de 2021. Desde então, os dois vem compartilhando momentos românticos e divertidos nas redes sociais.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da Globo, que está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

