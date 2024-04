Nascida nos EUA, Virginia Fonseca surpreende com revelação: 'Não consigo'

Você sabia? Virginia Fonseca revelou uma curiosidade pessoal relacionada a língua inglesa ao contar que nasceu nos Estados Unidos

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca surpreendeu o público ao contar um detalhe de sua vida pessoal. A esposa do cantor Zé Felipe revelou que apesar de ter nascido nos Estados Unidos, não consegue aprender a língua inglesa.

A revelação aconteceu durante seu programa 'Sabadou', do SBT. Enquanto conversava com os convidados Celso Portiolli e Pabllo Vittar, Virginia explicou que já chegou a fazer alguns cursos, mas segue sem saber falar inglês.

"Eu nasci nos Estados Unidos e não consigo [falar inglês]. Sou americana e só sei falar 'Hi e Bye'. Acabou. É o suficiente", declarou a nora de Leonardo e Poliana Rocha, surpreendendo Celso e Pabllo. Ela, inclusive, já relatou alguns perrengues em viagens para fora do país por não saber a língua.

Para quem não sabe, Virginia Fonseca nasceu em Danbury, cidade localizada no estado americano de Connecticut, no Condado de Fairfield, EUA. Filha da brasileira Margareth Serrão e do luso-americano Mário Serrão, já falecido, a influenciadora se mudou para Governador Valadares, em Minas Gerais, aos três anos de idade.

Com 16 anos, Virginia viajou com a família para Portugal, local onde viveu por cerca de um ano. Aos 18, por motivos profissionais, passou a morar em Londrina, no Paraná. Atualmente, a apresentadora do SBT reside em Goiânia junto com o marido, Zé Felipe, e as duas filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

Vale lembrar que além das pequenas, o casal está à espera do terceiro filho, José Leonardo. O caçula da família, que foi revelado no início de janeiro, deve nascer no segundo semestre deste ano.

Zé Felipe faz surpresa para Virginia Fonseca

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma surpresa feita por Zé Felipe para passar mais tempo ao lado dela. A mais nova apresentadora do SBT, que mora em Goiânia, semanalmente realiza pontes aéreas para se dividir entre o trabalho e as filhas, e recebeu uma visita do marido em terras paulistanas para matar a saudade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora postou cliques feliz ao lado do marido. Ela também mostrou a conversa que teve com o herdeiro de Leonardo na última segunda-feira, 22. "Como está aí?", questionou ela, que está grávida do terceiro filho. "Amor, [estou] voltando para casa, acabei", respondeu Zé. "Não quer vir pra São Paulo ficar aqui comigo essa semana?", perguntou a mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. "Querooo", disse ele.

"Vim para SP a trabalho, e fiquei com saudades do meu bebezinho (risos). Perguntei se ele não queria vir, e ele veio. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação. "Vocês tem um desse?!!!!!!!!! VOCÊS TEM UM DESSEEE?!???", brincou.