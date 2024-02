Virginia Fonseca relata experiência sobrenatural com o pai: "Que louco"

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca relata experiência sobrenatural com seu pai, Mário Serrão, falecido em 2021; saiba o que aconteceu!

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu uma experiência sinistra que viveu nesta quinta-feira, 1. Em suas redes sociais, a esposa de Zé Felipe revelou que acredita ter passado por uma experiência sobrenatural com seu pai, Mário Serrão, falecido em setembro de 2021.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a empresária disse que começou a sentir um cheiro forte de cigarro em casa e que estava se sentindo muito mal durante o dia. "Olha que louco. Hoje mais cedo eu comecei a sentir cheiro de cigarro, mas tudo bem... Fui almoçar no apartamento e no carro o cheiro foi ficando muito forte. Cheguei no apartamento meio passando mal, almocei e depois foi só ladeira abaixo", iniciou.

Segundo Virginia, ela sentia um forte peso no corpo. "Parecia que eu estava carregando uma tonelada nas costas, cheguei aqui no salão e o WN falou: 'Cadê a energia?'. Eu simplesmente deitei no sofá que tem aqui e pedi para o Hebert fazer massagem no meu ombro porque estava MUITO pesado! Isso nunca aconteceu", confessou.

Preocupada, ela associou isso com seu pai, que fumava muito enquanto era vivo. "Não sei, pode ser tudo coisa da minha cabeça. Meu corpo pode realmente estar cansado desse batidão, mas sei lá. Não é a primeira vez que isso acontece comigo!", disse Virginia, que afirmou que aquela não foi a primeira vez que sentiu o cheiro.

"A última vez que aconteceu a mesma coisa... 7 de dezembro", revelou a influenciadora. "Esse dia eu estava com muito medo, eu não conseguia levantar da cama sozinha kkk eu lembro que quis fazer xixi e o Zé teve que ir comigo no banheiro e ficar do meu lado", brincou.

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca recebe novo diagnóstico

No último dia 31, Virginia Fonseca surpreendeu a todos ao contar que recebeu um novo diagnóstico após uma consulta com um psicólogo. A notícia foi revelada por seu marido, o cantor Zé Felipe, que contou que a esposa foi diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

"Quem foi no médico e descobriu que tem TDAH também?", disse ele ao surgir de rosto colado com a amada. Logo depois, Virginia confirmou o diagnóstico. "Sim, fui diagnosticada com TDAH e hiperatividade (acho que essa parte todo mundo sabia, né?)", comentou.

Vale lembrar que ela está grávida do seu terceiro filho e deverá descobrir o sexo do bebê em breve. Ela já é mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.