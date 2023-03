Virginia Fonseca passa perrengue em dia de compras durante viagem a Nova York

A influenciadora Virginia Fonseca passou por perrengue quando foi realizar compra durante viagem a Nova York

Nesta quinta-feira, 30, Virginia Fonseca divertiu seus seguidores ao mostrar em seu Instagram perrengue que passou durante viagem a Nova York. A influenciadora que chegou à cidade americana no início desta semana, estava curtindo um dia de compras quando se deparou com um caixa automático na loja.

“Isso é incrível”, comentou na legenda dos stories a empresária que está nos Estados Unidos sozinha a trabalho sobre o caixa automático.

Porém, Virginia esqueceu de tirar o lacre das roupas, que alertam na saída da loja caso o item seja roubado. “Eu quase passei a maior vergonha da minha vida”, começou dizendo. “Lá na máquina você tem que tirar, mas eu não sabia. Eu peguei todas as roupas, coloquei na sacola e estava descendo. A moça [funcionária] veio atrás de mim”, disse a esposa do cantor Zé Felipe.

A situação ainda se agravou porque Virginia não fala inglês, então não estava entendendo o que estava acontecendo.

Depois de relatar isso aos seus fãs, Virginia recebeu a informação que já existem caixas automáticos no Brasil. “Acabei de saber que no Brasil já tem isso do caixa. Nossa... na moral”, comentou a mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Reprodução: Instagram

Susto!

A cantora gospel Fernanda Brum e seu marido passaram por um susto durante uma viagem de avião que fizeram esta semana.

O avião em que a artista estava teve que fazer um pouso de emergência na cidade de Houston nos Estados Unidos após uma das turbinas pegar fogo.