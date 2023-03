Fernanda Brum revela susto no céu: 'Avião pegou fogo'

A cantora gospel Fernanda Brum estava em avião que teve fogo na turbina e pouso de emergência: 'Foi muito perigoso'

A cantora gospel Fernanda Brum e o marido, o pastor Emerson Pinheiro, levaram um susto durante uma viagem de avião nesta semana. Os dois estavam em um avião que teve problemas e precisou fazer um pouso de emergência em Houston, nos Estados Unidos. A turbina da aeronave pegou fogo pouco depois da decolagem e deu um susto em todo mundo.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre o ocorrido. "Livramento! A turbina esquerda do avião que estávamos pegou fogo uns 15 minutos após a decolagem. Estamos bem, mas foi muito perigoso, agradecemos a todos pelas orações", disse ela.

Logo depois, ela completou: "Ontem nós tivemos um grande livramento. O avião que a gente estava pegou fogo. Nós dormimos aqui em Houston e estamos voltando para o Brasil. Mas foi bem sério. Graças a Deus foi um grande livramento. Que desespero! O avião pegou fogo, gente! Pegou fogo! Teve emergência e tudo mais. O povo começou a gritar: 'fogo, fogo!'. Agora está vindo a ambulância. Sinistro! Mais um livramento para a história!".

Simone revela susto em viagem de avião

A cantora Simone Mendes relembrou uma história de quando enfrentou um perrengue durante uma viagem de avião. Em entrevista no programa The Noite, de Danilo Gentili, no SBT, ela contou que já enfrentou situações assustadoras na rotina de viagens para shows.

Simone relembrou um problema que enfrentou em um voo. “Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", relembrou.