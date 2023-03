Simone revela perrengue em avião: 'Achei que ia morrer'

No programa The Noite, do SBT, Simone Mendes relembra susto com problema em avião: 'Começou a sair uma fumaça'

A cantora Simone Mendes relembrou uma história de quando enfrentou um perrengue durante uma viagem de avião. Em entrevista no programa The Noite, de Danilo Gentili, no SBT, ela contou que já enfrentou situações assustadoras na rotina de viagens para shows.

Simone relembrou um problema que enfrentou em um voo. “Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", relembrou.

Mudando de assunto, a artista contou a história quando ela e o marido foram flagrados na Hora H dentro de casa. “Quando estava para abaixar as calças, escuto um barulho. Aí eu digo ‘tem gente aqui! Falei que não ia dar certo!’. Aí quando penso que não, fui olhar era meu irmão subindo a escada. Ele (marido) disse ‘ele já subiu, bora’. E eu disse ‘não, vamos terminar lá em cima’. Mas aí a mulher cede, né? Estava querendo também. Aí na hora que baixa para ir de novo, meu irmão ‘botou’ a carinha assim e disse: ‘que lugar bonito para fazer amor, hein?!’. No outro dia ele tirou onda o dia inteiro", contou.

Por fim, Simone contou sobre o início da carreira solo. "Nessa separação, minha e da minha irmã, eu pensei ‘paro ou continuo? ’. Tive experiências porque aconteceu da minha irmã ficar dodói. Aí eu cobria ela e teve uma época que fiquei quase um ano cantando sozinha, porque ela teve a tuberculose. Ali foi uma faculdade para eu estar sozinha e encarar o público", afirmou ela, e completou: "Agora eu faço cambalhota, faço tudo para agradar o povo. Eu tirei uma Simone que estava dormindo. Porque eu era muito preguiçosa. Agora tenho que fazer tudo: joga a mão para cima, dança, canta, faz rir. É muito legal você ver o depois de tudo isso. A galera chega falando que foi muito legal e você vê os resultados de tudo que está acontecendo. E você entende que você é especial de alguma forma. Estou feliz".

Simone mostra seu look para o treino

A cantora Simone Mendes agitou as redes sociais nesta semana ao registrar os seus look para treinar na academia. Ela mostrou seus looks de ginástica e destacou suas curvas impecáveis.

Simone ainda brincou sobre não gostar de treinar, mas se esforçar para manter a rotina. “Mais um dia que eu vou enfrentar aquela velha destemida: a academia. Felicidade? Não tem”, disse ela nos stories do Instagram.