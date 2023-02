De biquíni, Simone exibe a cinturinha ao fazer vídeo de dança ao ar livre

Simone Mendes aparece com o top do biquíni e calça com transparência ao fazer a coreografia de sua nova música na carreira solo

A cantora Simone Mendes (38) exibiu toda a sua beleza nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo com look ousado. A beldade apareceu usando apenas o top do biquíni estampado e uma calça branca com transparência enquanto curtia um dia ensolarado ao ar livre.

Com a cinturinha à mostra, a beldade fez a coreografia de sua nova música, chamada Arruma Mala, que já está disponível nas plataformas digitais. “Quem já escutou 'Arruma Mala' no Spotify e YouTube? Corre pra ouvir, migles. Final de semana já começou diferente”, disse ela na legenda.

Simone fala sobre o nome do novo DVD

Recentemente, Simone contou sobre a inspiração para o nome do seu EP e DVD da carreira solo, que é 'Cintilante'. “Esse nome é muito especial. Cintilante é tudo que é bom, legal, maravilhoso. Eu tenho um vocabulário Simonês e, quando gosto muito de alguma coisa, falo que é cintilante, no sentido de bacana, top. Procurei todos os títulos das músicas que têm no meu trabalho, nada encaixava. Pensei que tinha que ser algo do meu dia a dia e por isso Cintilante, tem tudo a ver comigo”, contou.

A sertaneja contou que cada detalhe do projeto foi produzido como uma forma de refletir a sua identidade através das músicas. “Esse projeto tem tudo a ver com a minha pessoa, identidade e jeito de ser. Eu queria que as pessoas trouxessem para dentro desse projeto uma cara Simone Mendes. Estudando e pensando em como fazer, chegamos nesse resultado lindo”, disse ela, e completou: "O trabalho que tem a minha cara, com certeza. Um trabalho simples, bonito, alegre e que vai mexer com o coração do povo. Com essa busca de me permitir fazer o novo, me redescobrir, descobrir do que sou capaz e reencontrar minha força".