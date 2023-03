Simone surge com look justíssimo para treinar na academia

Com look justo, Simone Mendes destaca suas curvas impecáveis ao manter a sua rotina de treinos

A cantora Simone Mendes (38) agitou as redes sociais nesta semana ao registrar os seus look para treinar na academia. Ela mostrou seus looks de ginástica e destacou suas curvas impecáveis.

Em um dia, a beldade surgiu com um conjunto de top estampado e calça cinza, que valorizou a sua boa forma. Em outro dia, ela apostou em um macacão preto coladinho ao corpo e fez imagens no elevador de sua casa enquanto estava indo para a academia.

Simone ainda brincou sobre não gostar de treinar, mas se esforçar para manter a rotina. “Mais um dia que eu vou enfrentar aquela velha destemida: a academia. Felicidade? Não tem”, disse ela nos stories do Instagram.

Recentemente, a cantora foi questionada por um fã sobre como fazer para se aceitar e ela contou que também está trabalhando isso. “Sei não, eu não me aceito do jeito que sou. Eu sou uma pessoa que vive brigando com a balança e vocês sabem muito bem disso. Estou nessa constante busca pela perda de peso. Emagreço, engordo... vivo nessa onda. Não tem jeito”, disse ela.

Simone revela cirurgia íntima

Há pouco tempo, Simone Mendes contou como foi passar por uma cirurgia para tratar as hemorroidas.

Ela contou que ficou com vergonha quando encontro o médico em uma festa de amigos. “Na minha gravidez eu tive hemorroida, e a hemorroida inflamou tanto que quebrou um ponto no... Eu fiz a cirurgia e ficou organizado, bonitinho. Passa o tempo e eu não voltei lá. Fui visitar a casa de um amigo e quem está lá? O médico e a esposa dele. Eu falei: 'ô mulher, só duas pessoas conhecem esse c* velho aqui meu, meu marido e o seu marido'. É vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido, mas tá tudo bem, agora já foi”, contou.