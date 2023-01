Simone desabafa: 'Vivo brigando com a balança'

Simone Mendes é questionada sobre aceitar o próprio corpo e abre o coração: 'Eu não me aceito'

A cantora Simone Mendes (38) aproveitou um tempo livre na rotina para responder algumas perguntas dos fãs em seu canal no YouTube. Em um novo vídeo, ela foi questionada sobre como se aceitar do jeito que é e decidiu abrir o coração.

A estrela contou que não sabe como responder a pergunta já que não se aceita. “Sei não, eu não me aceito do jeito que sou. Eu sou uma pessoa que vive brigando com a balança e vocês sabem muito bem disso. Estou nessa constante busca pela perda de peso. Emagreço, engordo... vivo nessa onda. Não tem jeito”, disse ela.

Em outro momento, Simone relembrou quando passou por uma cirurgia íntima para tratar as hemorroidas. Ela contou que ficou com vergonha quando encontro o médico em uma festa de amigos. “Na minha gravidez eu tive hemorroida, e a hemorroida inflamou tanto que quebrou um ponto no... Eu fiz a cirurgia e ficou organizado, bonitinho. Passa o tempo e eu não voltei lá. Fui visitar a casa de um amigo e quem está lá? O médico e a esposa dele. Eu falei: 'ô mulher, só duas pessoas conhecem esse c* velho aqui meu, meu marido e o seu marido'. É vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido, mas tá tudo bem, agora já foi”, contou.

Simone revela como anda a relação com a irmã, Simaria

A cantora Simone Mendes contou sobre a relação com a irmã, Simaria, após o fim da dupla durante uma participação no programa 'Domingão com Huck', da Globo. Na atração, Luciano Huck perguntou: “Mas vocês estão brigadas? O convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado?”. Ao responder, Simone disse: “Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”.

Logo depois, ela completou: “Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida".