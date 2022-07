Larissa Manoela renova o visual e surge morena

Larissa Manoela se despede do cabelo da personagem Isadora, de Além da Ilusão, coloca megahair e muda a cor do cabelo

A atriz Larissa Manoela (21) mudou o seu visual após o fim das gravações da novela Além da Ilusão, da Globo. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu aos fios castanhos. A transformação foi feita nesta terça-feira, 26, e ela já mostrou o resultado nas redes sociais.

A estrela apareceu com o cabelo mais comprido ao colocar megahair e também tingiu os fios em tom de castanho escuro.

Vale lembrar que as gravações da novela Além da Ilusão terminaram na última sexta-feira, 22, nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. A história está na reta final e deverá chegar ao fim em meados de agosto, quando será substituída por Mar do Sertão.

Larissa Manoela conta sobre o fim das gravações

Neste sábado, 23, Larissa Manoela fez um post especial no Instagram para celebrar o fim das gravações da novela Além da Ilusão. Ela mostrou fotos com o elenco e falou sobre a despedida.

"Enfim o fim. Acredito que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e o nosso era nos encontrar pra tornar possível esse lindo trabalho que se findou com muito primor. Além da Ilusão já marcou o coração de cada um que fez parte e também de quem acompanhou. Não é só uma novela, é parte da história. Da nossa! Linda e mágica. Obrigada @luizhrios por comandar brilhantemente todo esse time maravilhoso e @alessandrapoggiautora por ser a mestra criadora de todo esse conto que encantou a todos nós. Até dia 19 de agosto vcs seguem nos acompanhando e vendo de pertinho nosso desfecho. Obrigada a todos os envolvidos! Pra sempre em nossos corações", disse ela.

