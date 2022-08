Larissa Manoela curte descanso em Minas Gerais ao lado do namorado, André Luiz Frambach

Em clima de romance, Larissa Manoela aproveitou o final de semana ao lado de André Luiz Frambach em Minas Gerais

Redação Publicado em 01/08/2022, às 10h58

A atriz Larissa Manoela (21) curtiu o final de semana na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach (25) em Minas Gerais.

Nesta segunda-feira, 1, a atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar as fotos do final de semana especial, e, claro, esbanjou amor nos registros.

Nas fotos publicadas em sua rede social, Larissa surgiu em vários registros, na rede, na cachoeira e de chamego com o amado, André Luiz Frambach.

Na legenda do post, Lari aproveitou para falar sobre os dias: "Final de semana mágico? A gente teve por aqui", escreveu.

Nos comentários, André Luiz Frambach se declarou para Larissa Manoela com uma mensagem especial: "Você é linda meu amor! Em todos os sentidos. Obrigado por trazer todo meu sorriso de volta do mais bobo ao mais emocionado! Te amo pra vida toda", disse.

Veja as fotos do final de semana de Larissa Manoela:

