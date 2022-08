Larissa Manoela abre álbum de fotos na Itália: ''Bons momentos''

A atriz Larissa Manoela abre álbum de fotos de passeio por Capri, na Itália, e recebe declaração do namorado, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela (21) está aproveitando as férias para conhecer os lugares mágicos da Itália após um longo período de gravações com a novela Além da Ilusão (TV Globo).

Na manhã desta segunda-feira, 08, a artista abriu o álbum de fotos de sua passagem por Capri, uma das ilhas mais paradisíacas do mundo.

O carrossel de registros, compartilhados no Instagram da cantora, mostra ela se refrescando com os famosos gelatos, experimentando as comidas locais e conhecendo as paisagens únicas do local.

"Bons momentos, comidas boas, drinks bons e vibrações boas", escreveu ela na legenda da postagem ao edicionar o emoticon da bandeira italiana.

O namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach (25), fez diversos comentários na postagem. “Você merece muito! Te amo demais meu amor”, declarou o ator de Cara e Coragem.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da Globo, que já está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

