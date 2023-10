Indireta? Pai de Larissa Manoela compartilha post reflexivo na web

Pai de Larissa Manoela, Gilberto compartilha texto sobre aprendizados da vida: ‘Estar em paz é melhor do que estar certo’

Pai da atriz Larissa Manoela, Gilberto surpreendeu ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Ele viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, ao compartilhar uma reflexão nas redes sociais.

Ele compartilhou um post com um texto refletindo sobre a vida e os aprendizados que a maturidade traz para as pessoas. A mensagem dizia o seguinte: “O tempo passa: e a gente aprende que estar em paz é melhor do que estar certo. A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência. Entendemos que o segredo da felicidade plena está na aceitação inteligente. O que não pode ser mudado, não deve ser lamentado. Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez, às vezes errando, às vezes acertando, mas nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor, que oferecemos aos outros e o que damos a nós mesmos”.

Ao compartilhar o post, ele acrescentou: “Sábias palavras da verdade!”. Vale lembrar que Gilberto e a esposa, Silvana, se afastaram da filha nos últimos meses após conflitos sobre o gerenciamento da fortuna da atriz.

Noivo de Larissa Manoela faz homenagem para ela

Há poucos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram mais um mês juntos e ele fez questão de homenagear a amada. Na legenda do post, ele citou a fase de atritos familiares que ela acaba de enfrentar - já que ela rompeu com os pais após divergências na gestão de sua fortuna - e também falou sobre os planos futuros com ela.

"Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles. É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas! Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma, terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada! Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais! Eu te amo meu sorvetinho, iremos crescer juntos, errar juntos, acertas juntos, e termos um no outro a força de enxergar nossa evolução e crescimento! TE AMO!! Esse filme, essa música, nós!", afirmou ele.

Ao ver a declaração, Larissa Manoela fez questão de responder. "Enfim a luz brilhou… do seu lado! Todos os dias. Te amoooo! Todos os dias 17", escreveu.