Giovanna Ewbank surge com Bruno Gagliasso e o caçula em lindas fotos: ''Presente da natureza!''

Com um lindo arco-íris ao fundo, apresentadora Giovanna Ewbank posa ao lado do marido e do filho mais novo, Zyan, em rancho da família

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod,Giovanna Ewbank (36) encheu seu feed de amor ao publicar cliques encantadores em família nesta terça-feira, 03!

Curtindo dias no rancho da família, que fica em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro, a famosa aproveitou o lindo arco-íris no céu para fazer fotos ao lado do maridão, Bruno Gagliasso (30) e do filho mais novo do casal, Zyan, de 2 anos de idade.

Em uma das fotos da sequência, publicadas no Instagram, é possível ver o arco-íris por completo. “Ontem foi assim”, escreveu Gio Ewbank ao legendar a publicação, usando ainda as hashtags "vida no rancho", "rancho da montanha" e "família Ewbank Gagliasso".

Nos comentários, os fãs se derreteram pela família e pelo cenário lindo. "Vocês são lindos!", "A beleza de Deus nos pequenos detalhes", "Que privilégio", "Presente da natureza. Sintam-se privilegiados!", "Parece uma pintura."

Gagliasso também postou registros do momento em sua rede social. "Renovação e Esperança. Começamos o ano assim. Juntos, em família, no lugar que mais amamos estar @ranchodmontanha", disse Bruno.

Giovanna Ewbank posa com Bruno Gagliasso e Zyan no rancho da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RANCHO DA MONTANHA (@ranchodmontanha)

Giovanna Ewbank faz ensaio de ano novo com Bruno Gagliasso e os filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou seus seguidores ao celebrar a chegada de 2023 com um ensaio fotográfico em família. Durante uma temporada no rancho da família no interior do Rio de Janeiro, ela posou com o marido, o ator Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan.

O quinteto apareceu com looks brancos enquanto posava na linda paisagem da região. Na legenda, ela fez os seus desejos de ano novo para os fãs. "Nós. Nossa família deseja a todos vocês uma virada de ano esplendorosa!!! Com muito AMOR, PROSPERIDADE, OPORTUNIDADES, RESPEITO E SAÚDE! Que 2023 chegue lindão e cheio de consciência pra TODOS NÓS!!! FELIZ ANO NOVO!!", disse ela na legenda.

