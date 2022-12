Giovanna Ewbank faz ensaio de ano novo com os filhos e o marido

Giovanna Ewbank explode o fofurômetro ao compartilhar novas fotos com os três filhos e o marido: 'Muito amor'

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou seus seguidores ao celebrar a chegada de 2023 com um ensaio fotográfico em família. Durante uma temporada no rancho da família no interior do Rio de Janeiro, ela posou com o marido, o ator Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan.

O quinteto apareceu com looks brancos enquanto posava na linda paisagem da região. Na legenda, ela fez os seus desejos de ano novo para os fãs.

"Nós. Nossa família deseja a todos vocês uma virada de ano esplendorosa!!! Com muito AMOR, PROSPERIDADE, OPORTUNIDADES, RESPEITO E SAÚDE! Que 2023 chegue lindão e cheio de consciência pra TODOS NÓS!!! FELIZ ANO NOVO!!", disse ela na legenda.

Giovanna Ewbank fala de sua sexualidade

Há poucos dias, Giovanna Ewbank (36) comentou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e como foi o processo de autoaceitação. Em setembro deste ano, a atriz comentou em seu podcast “Quem Pode, Pod” que se identificava como demissexual, isto é, apenas se sente atraída sexualmente por pessoas com quem tem uma conexão emocional.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, revelou Giovanna à coluna da jornalista Patrícia Kogut do jornal O Globo.