Giovanna Ewbank abre o jogo e afirma que é demissexual

Apresentadora Giovanna Ewbank fala sobre sexualidade e confessa: ''Meu sonho era sair transando''

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 11h30

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) falou abertamente sobre sua sexualidade ao entrevistar Álvaro Xaro e Rico Melquiades no Quem Pode, Pod.

No vídeo do YouTube, ao lado de Fernanda Paes Leme (39), a esposa de Bruno Gagliasso, com quem é casada há 12 anos, revelou que só teve quatro parceiros antes do ator e se declarou demissexual.

"Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo, aqui e ali. Mas não tenho muitas referências", confessou Gio Ewbank durante o bate-papo.

A artista relembrou os conselhos que recebia de sua mãe, Deborah Ewbank, para curtir a vida. "Minha mãe dizia: 'Filha, você tem que curtir, você tem que sair'. Mas a gente é demissexual".

A demissexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela atração sexual vinculada à conexão emocional. Ou seja, a pessoa não se envolve com outro indivíduo sem ter um vínculo sentimental. O termo vem de estar "a meio caminho entre" sexual e assexual, diz a Asexual Visibility and Education Network.

Confira a declaração de Giovanna Ewbank sobre sexualidade:

Giovanna Ewbank mostra comemoração do aniversário

Recentemente, Giovanna Ewbank completou mais um ano de vida e comemorou a data especial na companhia da família e de amigos! A artista celebrou a chegada de seus 36 anos com uma festa intimista no rancho da família, que fica em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, ao lado do marido, Bruno Gagliasso, dos filhos do casal, Titi (8), Bless (7) e Zyan (2), de sua mãe, Deborah Ewbank, e da amiga Bruna Marquezine (27). "Dividindo um pouquinho do meu parabéns com vocês, que são tão tão tão especiais pra mim!!! Obrigada gente! Obrigada família! E estou muito feliz!", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!