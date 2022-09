Giovanna Ewbank mostra comemoração de aniversário ao lado da família: ''Estou muito feliz!''

Apresentadora Giovanna Ewbank completa 36 anos e compartilha a festa ao lado do marido e dos filhos no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 08h02

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) completou mais um ano de vida na quarta-feira, 14, e comemorou a data especial na companhia da família e de amigos!

A artista celebrou a chegada de seus 36 anos com uma festa intimista no rancho da família, que fica em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, ao lado do marido, Bruno Gagliasso (39), dos filhos do casal, Titi (8), Bless (7) e Zyan (2), de sua mãe, Deborah Ewbank, e da amiga Bruna Marquezine (27).

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um vídeo do momento mais esperado, os Parabéns. No registro, a família apareceu reunida cantando e o caçula chamou atenção pela fofura e animação.

"Dividindo um pouquinho do meu parabéns com vocês, que são tão tão tão especiais pra mim!!! Obrigada gente! Obrigada família! E estou muito feliz!", disse Gio Ewbank na legenda.

"Kkkkkkk o Zyan pegou o jeito pra parabéns em? Tá só esperando hora de comer que eu tô ligado", brincou Gian Luca Ewbank, irmão de Gioh. "Que família linda!!! Parabéns e muito amor, flor", desejou Cris Vianna. "Eu amoooo a cara do Zyan olhando pro bolo kkkkkk... Parabéns Gioh!!!!", "Gente, a empolgação do Zyan", "Feliz Aniversário, Gio! Desejo tudo de maravilhoso para você e sua linda família.", disseram os seguidores.

Ao postar registros do dia com a família, Gioh aproveitou para agradecer pelo carinho que recebeu no aniversário: “Obrigada meus amigos, obrigada meus amores, obrigada por tantas mensagens de amor e carinho. Eu passei o dia todo agradecendo por minha família, meus amigos, meu trabalho, por vocês, e por tudo que eu venho aprendendo como mulher até aqui. Tem sido um caminho riquíssimo, cheio de aprendizado e claro, altos e baixos, que me fazem hoje ter a certeza de que estou no caminho certo. Pq quando o amor está acima de tudo, não há dúvidas. A minha vida é e sempre foi pautada no amor, e assim como tem sido a minha vida foi também o dia de hoje! MUITO OBRIGADA”.

Giovanna Ewbank exibe momento fofo do aniversário ao lado da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank recebe declaração do marido, Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso se declarou para Gio Ewbank e não poupou elogios à amada na web. "Minha parceira de vida. Minha esposa. Minha namorada. Minha melhor amiga. Minha família. Minha alma gêmea. Uma alma tão linda que espalha graça por onde passa. O olhar mais lindo e generoso. A risada mais escandalosamente gostosa. Ao seu lado sou o homem mais feliz do mundo. Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar seguro. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Sou porque somos. E te amo a cada dia mais".

E completou: "Feliz aniversário, meu amor. Que os orixás sigam iluminando seu caminho e protegendo sua vida. Com você, meu mundo fica completo. Te amo, @gioewbank."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!