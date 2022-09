Bruno Gagliasso se declara no aniversário de Giovanna Ewbank: "Minha alma gêmea"

Giovanna Ewbank completou 36 anos e ganhou uma linda declaração do marido, o ator Bruno Gagliasso, nas redes sociais

Giovanna Ewbankcompletou 36 anos de vida nesta quarta-feira, 14, e seu marido, Bruno Gagliasso(40), fez questão de parabenizá-la nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos. No primeiro clique, os dois aparecem trocando olhares apaixonados. Já na segunda imagem, eles aparecem fazendo um piquenique com os filhos, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).

Na legenda da publicação, Gagliasso se declarou para Ewbank e não poupou elogios a amada. "Minha parceira de vida. Minha esposa. Minha namorada. Minha melhor amiga. Minha família. Minha alma gêmea. Uma alma tão linda que espalha graça por onde passa. O olhar mais lindo e generoso. A risada mais escandalosamente gostosa", começou ele.

"Ao seu lado sou o homem mais feliz do mundo. Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar seguro. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Sou porque somos. E te amo a cada dia mais", declarou ele.

E completou: "Feliz aniversário, meu amor. Que os orixás sigam iluminando seu caminho e protegendo sua vida. Com você, meu mundo fica completo. Te amo, @gioewbank."

