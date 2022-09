Giovanna Ewbank exibe fotos de como comemorou seu aniversário

Giovanna Ewbank encantou a internet com fotos inéditos ao lado dos filhos em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 22h44

Nesta quarta-feira, 14, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank comemorou seu aniversário de 36 anos e aproveitou para mostrar para seus fãs e seguidores algumas fotos do dia especial que teve com família e amigos. Nas fotos, vemos os filhos dela, Titi, Bless e Zyan, o marido, Bruno Gagliasso, a amiga Bruna Marquezine e sua mãe, Deborah Ewbank.

Na legenda da publicação, que encantou a internet com a fofura da família comemorando o dia especial de Gio, ela escreveu: “Obrigada meus amigos, obrigada meus amores, obrigada por tantas mensagens de amor e carinho. Eu passei o dia todo agradecendo por minha família, meus amigos, meu trabalho, por vocês, e por tudo que eu venho aprendendo como mulher até aqui. Tem sido um caminho riquíssimo, cheio de aprendizado e claro, altos e baixos, que me fazem hoje ter a certeza de que estou no caminho certo. Pq quando o amor está acima de tudo, não há dúvidas. A minha vida é e sempre foi pautada no amor, e assim como tem sido a minha vida foi também o dia de hoje! MUITO OBRIGADA”.

A seção de comentários foi inundada de fãs apaixonados pelas fotos do dia especial, além de comentários de amigos, como Fernanda Gentil, que escreveu: “Aaahhhhhhhh que delícia de dia Giooooo do jeitinho que você merece e ama!!!!! Mandei parabéns pelo whats mas sem pressa, com 37 você responde fica tranquila amo vocês feliz aniversário”, brincando. Contando também com Eliana, que desejou feliz aniversário para a amiga.

Veja a publicação de Giovanna Ewbank sobre seu aniversário:

Bruno Gagliasso se declara para Gio Ewbank em seu aniversário

Em seu Instagram, o ator Bruno Gagliasso postou duas fotos. Na primeira, os dois aparecem trocando olhares apaixonados. Já na segunda imagem, eles aparecem fazendo um piquenique com os filhos, Titi, Bless e Zyan.

Na legenda, Bruno se declarou para sua esposa e não poupou elogios à amada. "Minha parceira de vida. Minha esposa. Minha namorada. Minha melhor amiga. Minha família. Minha alma gêmea. Uma alma tão linda que espalha graça por onde passa. O olhar mais lindo e generoso. A risada mais escandalosamente gostosa. Ao seu lado sou o homem mais feliz do mundo. Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar seguro. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Sou porque somos. E te amo cada dia mais. Feliz aniversário, meu amor. Que os orixás sigam iluminando seu caminho e protegendo sua vida. Com você, meu mundo fica completo. Te amo, @gioewbank."