Giovanna Ewbank fala sobre descoberta de sua sexualidade: “Era uma coisa que incomodava”

A atriz Giovanna Ewbank comentou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e sobre o podcast que apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme

Nesta terça-feira, 20, Giovanna Ewbank (36) comentou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e como foi o processo de autoaceitação.

Em setembro deste ano, a atriz comentou em seu podcast “Quem Pode, Pod” que se identificava como demissexual, isto é, apenas se sente atraída sexualmente por pessoas com quem tem uma conexão emocional.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, revelou Giovanna à coluna da jornalista Patrícia Kogut do jornal O Globo.

A esposa de Bruno Gagliasso (40) ainda comentou sobre seu podcast que apresenta ao lado da atriz Fernanda Paes Leme (39): “Nós fomos por muitos anos as entrevistadas. Então, entendemos o desconforto. Tentamos deixar o convidado o mais à vontade possível para que possa ser uma troca sincera. É pela informação e importância de passá-la ao público”.

“Fernanda se expõe, eu me exponho, o convidado se expõe em prol de algo maior que é levar a informação para o público. Seja através de pautas de antimachismo ou de antirracismo e anti-homofobia. O interessante é levar a informação através de uma conversa sincera, aberta por todas as partes”, ainda disse a mãe de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2).

Aniversário!

No último sábado, 17, Giovanna e Bruno compartilharam fotos da festa de aniversário de oito anos do filho Bless.

"Nosso Bless está crescendo! Ontem foi o niver de 8 anos dele, e quem escolheu tudo foi ELE! O tema, o espaço, o que teria pra comer…rsrs que demais! Ele se divertiu mto, não parou um segundo e no final disse que foi tudo exatamente como ele queria! UFA! Nós pais fazemos tudo por eles neh?”, escreveram os pais na legenda das fotos da festa.