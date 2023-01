Giovanna Ewbank mostra vida zen em rancho: "Começou assim"

Giovanna Ewbank mostrou registros com Bruno Gagliasso e os filhos curtindo a natureza

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) abriu o álbum de fotos e mostrou um pouco de como tem sido a rotina da família no rancho em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Ela, o marido Bruno Gagliasso (40), e os filhos Titi (09), Bless (08) e Zyan (02) estão curtindo o início do ano bem tranquilos em meio à natureza. "2023 começou assim... e que continue sendo", legendou ela.

No domingo, 01, Giovanna aproveitou para se declarar ao marido. "Eu e ele. Feliz 2023 meu amor, meu companheiro, parceiro e melhor amigo, pai dos meus filhos, amante da natureza. Que lindo ver nosso caminho até aqui, são tantas conquistas, amor, quedas, gargalhadas e recomeços pra sermos hoje quem somos. 3 filhos e uma história linda que a gente sempre se emociona ao lembrar", começou.

Giovanna continuou e falou do tempo que ela e Bruno estão juntos. "Já vivemos tanta coisa, são 13 anos juntos. Te amo infinito, morro de orgulho de nós e de tudo o que ainda viveremos!", completou na declaração de amor.

Giovanna Ewbank fala sobre descoberta de sua sexualidade: “Era uma coisa que incomodava”

Giovanna Ewbank comentou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e como foi o processo de autoaceitação. Em setembro de 2022 ela revelou que se identifica como demissexual, isto é, apenas se sente atraída sexualmente por pessoas com quem tem uma conexão emocional.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, disse Giovanna.