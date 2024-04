Fred Nicácio ironiza fala de Wanessa Camargo sobre 'processo de afrobetização'

O ex-BBB Fred Nicácio reagiu ao ver uma postagem de Wanessa Camargo dizendo que estava em "processo de afrobetização" após sua participação no BBB 24

Fred Nicácio usou as redes sociais para ironizar uma postagem de Wanessa Camargo. A cantora, expulsa do Big Brother Brasil 24 após ser acusada de agredir Davi, retomou sua carreira musical e anunciou o lançamento do single 'Caça Like'.

Ao divulgar a canção, a artista explicou que está em um "processo de afrobetização" após sua saída do reality show. "Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização", explicou ela ao divulgar a capa da música.

Após a postagem da filha de Zilu e Zezé Di Camargo, Fred, que participou do BBB 23, se manifestou em seu perfil no X, o antigo Twitter. "Aulas de afrobetização. Eu já li de tudo, mas essa é nova", debochou ele no post.

Vale lembrar que Wanessa fez um post pedindo desculpas a Davi, o grande vencedor do reality da Globo, poucos dias após ser expulsa do programa. Na mensagem, la reconheceu ter atitudes vindas do racismo estrutural. Contudo, a cantora apagou a postagem após uma briga entre o motorista de aplicativo e MC Bin Laden, e disse estar "cansada de ser o bode expiatório".

Nova música de Wanessa Camargo

Nesta última terça-feira, 16, Wanessa Camargo pegou a todos de surpresa ao retomar a sua careira de forma inesperada. A filha de Zezé Di Camargo lançou a música 'Caça Likes', que fala sobre a cultura do cancelamento e toda a sua experiência no BBB 24.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a ex-BBB compartilhou a capa de sua nova canção, que tem uma maçã coberta por uma gosma verde. Na legenda, a artista falou um pouco sobre o que lhe motivou a escrever a música e sobre o seu processo de recuperação após expulsão do programa.

"Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e "Caça Like" vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca [...]". Confira a postagem completa!