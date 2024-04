Wanessa Camargo lança música sobre cancelamento e sua experiência no BBB 24

Na noite da final do BBB 24, Wanessa Camargo surpreende fãs e lança música sobre cancelamento e sua experiência no reality show da Globo; confira!

Na noite da final do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo pegou a todos de surpresa ao retomar a sua careira de forma inesperada. A filha de Zezé Di Camargo lançou a música 'Caça Likes', que fala sobre a cultura do cancelamento e toda a sua experiência no BBB 24.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a ex-BBB compartilhou a capa de sua nova canção, que tem uma maçã coberta por uma gosma verde. Na legenda, Wanessa falou um pouco sobre o que lhe motivou a escrever a música e sobre o seu processo de recuperação após expulsão do programa.

"Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e "Caça Like" vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história", escreveu ela, que ainda mostrou um trecho da canção.

Em entrevista a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, Wanessa deu detalhes sobe o processo de criação da faixa. "Eu sou uma artista e quando meus sentimentos transbordam, eles viram música, viram letra e melodia. Tenho como referência nomes como Madonna, Rihanna e Rita Lee, mulheres que moldam a música pop ao assumirem narrativas de sua própria história. Isso que estou fazendo com Caça Like, assumindo as rédeas e ecoando vozes para pautas pertinentes que merecem espaço", disse a famosa.

Vale lembrar que Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. A ex-sister acabou sendo desqualificada por agressão ao participante Davi durante uma das festas do programa. Desde então, ela permaneceu reclusa e fez seu grande retorno ao público para prestigiar a final do reality show ao lado de todos os ex-participantes.