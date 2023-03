Fim? Casamento de Lexa e Mc Guimê estaria acabado

Após últimos acontecimentos, casamento de Lexa e MC Guimê não teria resistido e teria chegado ao fim

O casamento de Lexa e MC Guimê teria chegado ao fim após os últimos acontecimentos turbulentos envolvendo o cantor. Mesmo tendo ido às pressas encontrar o ex-marido depois da expulsão dele do BBB 23, a funkeira não estaria mais com ele.

A confirmação do término da relação foi dada pelo jornal O Dia. Conforme o veículo, o casal não estaria mais junto após a última crise vivida por ele na semana passada, quando o cantor passou a mão em Dania Mendez na festa do líder.

Após meses torcendo e puxando torcida para Guimê vencer o reality, Lexa ficou devastada ao ver os vídeos na rede social o ex-marido assediando a mexicana. Inclusive, ela tirou a torcida de seus perfis e avisou que se afastaria.

No dia da expulsão, a funkeira fretou um jatinho e foi às pressas encontrá-lo no Rio de Janeiro. No último final de semana, ela inclusive foi acusada de fazer uma festa para ele na casa de sua mãe. Em resposta, ela rebateu as informações dizendo que havia sido apenas um churrasco.

É bom lembrar que os artistas tinham reatado o casamento em dezembro do ano passado após ficarem dois meses separados.

A cantora Lexa (27) falou pela primeira vez sobre o casamento com MC Guimê (30) após a expulsão dele do BBB 23.

Ainda abalada com o momento difícil, a artista disse que sofreu muito e revelou ter tido uma crise de amnésia dissociativa, que é comum em momentos de trauma. Em nota enviada ao programa Fofocalizando, do SBT, na terça, 21, ela afirmou que buscou ajuda médica para lidar com a situação.

"Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor", falou Lexa.

"No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout, tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora", continuou a famosa.

De acordo com ela, Guimê está pagando pelo que fez, e ressaltou que está focada no trabalho."Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho", desabafou a cantora.

Ao finalizar, Lexa ainda fez um pedido: "Pretendo expor o mínimo possível a minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, eu tentando me animar, peço que não me xinguem."