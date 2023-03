Lexa se pronuncia sobre suposta festa após eliminação de Guimê: ''Cabe a mim''

Cantora Lexa se pronuncia após Leo Dias receber mensagens de vizinhos alegando festa na casa da mãe da funkeira

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lexa teria feito um festão com música alta e amigos após a eliminação de MC Guimê do BBB 23, a cantora se pronunciou em seu Twitter neste sábado, 18, falando o que teria acontecido.

Negando a nota do colunista, de que eles teriam varado a madrugada festejando, a famosa falou que não houve festa, mas sim uma reunião com churrasco que é de costume de Darlin Ferratry realizar em sua residência no Rio de Janeiro.

"Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro", comentou o que fez. E acrescentou: "A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta".

Em resposta, Leo Dias respondeu alegando que recebeu provas dos vizinhos. "Lexa, me desculpe. Você sabe que eu respeito demais você e sua família, mas os vizinhos da sua mãe mandaram áudios da festa e estava tocando em um som altíssimo a música do Guimê. Não faz sentido sua mãe fazer um churrasco depois de um dia como aquele e tocando música dele", opinou o jornalista sobre a postura da família em relação à eliminação do artista do BBB 23 após acusações de assédio a Dania Mendez.

MC Guimê volta a se pronunciar após expulsão do BBB 23 e fala sobre Lexa

Na noite desta sexta-feira, 17, MC Guimê voltou às redes sociais para se pronunciar sobre sua expulsão do BBB 23.

O cantor publicou um vídeo no feed do Instagram pedindo desculpas para Dania Mendez, Lexa, Bruna Griphao, e também para todas as pessoas que se sentiram ofendidas com seu comportamento no reality show da TV Globo.

"Fala galera, tô aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação, e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas, jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, evoluir, e eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes", começou ele.

+ De craque do jogo à expulsão: Relembre trajetória de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23

Ele também falou sobre sua esposa, Lexa. "Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lexa, que eu sei que está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter a ferido, por ter a magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro, e de fato tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé e eu vou buscar renovar as minhas forças [...]."