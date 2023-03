Lexa curte tarde de compras no Rio de Janeiro após MC Guimê ir à delegacia

Lexa é vista com várias sacolas de compras em tarde com a mãe em um shopping no Rio de Janeiro

A cantora Lexa aproveitou a tarde desta segunda-feira, 20, para fazer compras com a sua mãe, Darlin Ferrattry. As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro com várias sacolas e a equipe ao lado.

Ao perceber que estava sendo fotografada, Lexa esbanjou simpatia e até mandou beijos para o paparazzi de plantão.

O flagra de Lexa foi feito poucas horas após o cantor MC Guimê prestar depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro por causa do inquérito de importunação sexual no BBB 23, da Globo. Ao sair do local, ele contou aos jornalistas sobre a situação com Lexa. “Estamos buscando o perdão”, disse ele, segundo o colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Vale lembrar que Guimê foi à delegacia para prestar depoimento no inquérito que investiga a acusação de importunação sexual dele e de Cara de Sapato com a mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23, da Globo. Ele e o lutador foram expulsos da atração por causa dos gestos que tiveram com a mexicana durante uma festa.

Fotos: Webert Belicio / Agnews