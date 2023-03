Lexa fala sobre expulsão de MC Guimê do BBB 23 e revela: ''Tive uma crise de amnésia''

Cantora Lexa se pronuncia pela primeira vez sobre expulsão de MC Guimê do BBB 23 e conta que chegou a perder a memória após o momento delicado

A cantora Lexa (27) falou pela primeira vez sobre o casamento com MC Guimê (30) após a expulsão dele do BBB 23.

Ainda abalada com o momento difícil, a artista disse que sofreu muito e revelou ter tido uma crise de amnésia dissociativa, que é comum em momentos de trauma. Em nota enviada ao programa Fofocalizando, do SBT, na terça, 21, ela afirmou que buscou ajuda médica para lidar com a situação.

"Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor", falou Lexa.

"No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout, tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora", continuou a famosa.

De acordo com ela, Guimê está pagando pelo que fez, e ressaltou que está focada no trabalho."Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho", desabafou a cantora.

Ao finalizar, Lexa ainda fez um pedido: "Pretendo expor o mínimo possível a minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, eu tentando me animar, peço que não me xinguem."

MC Guimê fala sobre situação com Lexa

O cantor MC Guimê esteve em uma delegacia no Rio de Janeiro na segunda-feira, 20, e foi abordado pela imprensa em sua chegada ao local.

Tanto que o colunista Lucas Pasin, do site UOL, conseguiu uma declaração dele sobre o casamento com Lexa. O colunista quisa saber como anda a relação deles e o artista foi bem direto em sua resposta. “Estamos buscando o perdão”, disse ele. Além disso, ele definiu o seu depoimento como tranquilo na delegacia.

Vale lembrar que Guimê foi à delegacia para prestar depoimento no inquérito que investiga a acusação de importunação sexual dele e de Cara de Sapato com a mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23, da Globo. Ele e o lutador foram expulsos da atração por conta de atitudes que tiveram com a mexicana durante festa.

