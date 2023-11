Filha de Mingau mostra o rosto do pai pela primeira vez após internação

Isabella Aglio compartilhou nas redes sociais uma foto do pai na UTI. Mingau está internado desde o começo de setembro, após ser baleado na cabeça

Na tarde desta quinta-feira, 30, Isabella Aglio, filha do músico Mingau, mostrou pela primeira vez o rosto do pai, que segue na UTI após ser baleado na cabeça no começo de setembro. Nos Stories do Instagram, a filha do baixista da banda 'Ultraje a Rigor' começou mostrando apenas a mão do pai. "Aqui toda vitória é muito comemorada", disse ela ao mostrar ele mexendo o dedo polegar.

Isa ainda contou que Mingau está tratando uma infecção pulmonar. "Ainda estamos na UTI combatendo uma infecção pulmonar. A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência", contou a jovem, lembrando os seguidores sobre a vaquinha para ajudar a custear o tratamento do pai.

Depois, ela postou a primeira imagem do rosto do músico e falou sobre como está sendoesse período que ele está no hospital. "Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro... Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu.

Confira as publicações:



Isabella mostra o pai no hospital pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Entenda o que aconteceu com Mingau

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, foi internado no Hospital Municipal Hugo Miranda após ter sido baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, ele foi transferido de helicóptero para um hospital em São Paulo, onde foi submetido a uma traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula).

Saiba quanto a família de Mingau já arrecadou para seu tratamento

No último dia 10, Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, da banda Ultrage a Rigor, criou uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento do pai. Doze dias após o início da campanha "Juntos Pelo Mingau", ela e sua família já arrecadaram uma boa quantidade de dinheiro para o seu objetivo.

No dia 22, a herdeira usou os stories de seu Instagram para revelar que a iniciativa já arrecadou R$ 240 mil com a vaquinha. A meta final é de R$ 600 mil para cobrir todos os custos do hospital. Isabella agradeceu pelo apoio do público e por aqueles que doaram para sua família.

"Eu andei sumida porque não estava muito legal nos últimos dias, mas eu não podia deixar de vir agradecer a todo mundo pelo apoio na campanha Juntos Pelo Mingau. Estava com muito medo antes de abrir a vaquinha, porque não era uma coisa que a gente queria fazer. A gente fez mesmo por necessidade", disse em um trecho.