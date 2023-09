Baixista do Ultraje a Rigor é baleado na cabeça e deve ser transferido de hospital

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, está internado após ser baleado na cabeça

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. De acordo com o site G1, a Polícia Militar informou que o quadro dele é estável e ele deve ser transferido em uma aeronave com UTI de Paraty, no Rio de Janeiro, para um hospital em São Paulo.

A Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico e em busca de informações sobre o momento do disparo.

O vocalista do Ultraje a Rigor, Roger Moreira, falou sobre a internação do amigo em um post nas redes sociais para pedir a indicação de um neurocirurgião para atender o baixista. “Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!”, disse ele. Logo depois, ele agradeceu. “Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado”, afirmou.

Rinaldo Oliveira Amaral tem 56 anos e está no Ultraje a Rigor desde 1999.

Wesley Safadão anuncia pausa nos shows

O cantor Wesley Safadão pegou os fãs de surpresa neste domingo, 3, ao anunciar uma pausa nos shows por tempo indeterminado. A notícia foi dada por meio de um comunicado feito pela equipe do artista em seu perfil no Instagram.

Na mensagem, a equipe informou que ele teve problemas de saúde e recebeu orientação médica para desacelerar.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, informaram. Porém, não revelaram mais detalhes sobre o que aconteceu com a saúde do artista.