Filha de Mingau pede doações para custear tratamento do pai

Isabella Aglio anunciou que a família criou uma vaquinha para custear o tratamento de Mingau, que está na UTI após ser baleado na cabeça

Nesta sexta-feira, 10, Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, usou as redes sociais para comunicar aos fãs que foi criado uma vaquinha para custear o tratamento do integrante da banda 'Ultraje a Rigor', que está internado na UTI de um hospital de São Paulo há dois meses, após ser baleado na cabeça.

"Dia 02/09/2023 minha vida mudou de uma maneira que jamais alguém imaginaria. Sou muito grata a todos os milagres que aconteceram, meu pai está vivo e se recuperando pouco a pouco, no tempo dele. Criamos uma fortaleza emocional de boas vibrações entre família, amigos e fãs em prol de sua recuperação", afirmou a jovem no começo do texto.

Em seguida, Isabella falou sobre o site que a família criou para arrecadar doações. "Agora, nós precisamos aumentar mais ainda essa fortaleza, que ela fique do tamanho do mundo! E pra isso precisamos da ajuda de vocês! Criamos uma vakinha para cobrir todos os custos que não conseguimos arcar sozinhos. O link está na minha bio e no perfil @juntospelomingau! Por favor, me ajudem compartilhando e quem puder, doe! Muito, muito, muito obrigada", completou ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Aglio (@isaaglio)

Próximo passo na recuperação de Mingau

Isabella Aglio, filha de Mingau, revelou qual é o próximo passo na recuperação do pai, que segue internado na UTI após ter sido baleado na cabeça. Nas redes sociais, ela contou que o baixista será transferido para uma clínica em breve para seguir com o seu tratamento.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse ela.