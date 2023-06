Fernando Scherer se explica após reunir ex e atual mulher na mesma foto: "Respeito"

Fernando Scherer se explica nas redes sociais após publicar a foto; veja o que rolou

O ex-nadador Fernando Scherer deixou os fãs impressionados nas redes sociais ao defender a postura de publicar uma foto em que surge com a ex-mulher e a atual. Ele reuniu Sheila Mello e a empresária Dianeli Geller no mesmo clique.

Nos comentários, fãs ficaram impressionados com a coragem do atleta. Isso porque eles disseram que é necessário muito respeito para conseguir viver em paz mesmo após um fim de um casamento. O atleta concordou e respondeu os elogios dos fãs.

"Com respeito e amor, tudo é possível", disse ele em um dos comentários. "Respeito, maturidade e companheirismo para cuidar do nosso tesouro. Família sempre unida. Se todos os pais pensassem assim seria lindo, não?", questionou ele.

Fernando Schererpublicou a foto no final de semana e reuniu ainda a filha do ex-casal, a lindíssima Brenda Scherer. “Criei um dia incrível em família e como foi o seu dia?!", questionou ele ao registrar os momentos felizes.

Fernando Scherer, o Xuxa, exibe vídeo dos seus votos no casamento

Há poucos dias, Fernando Scherer, emocionou seus fãs ao exibir um vídeo com um trecho de sua cerimônia de casamento com Dianeli Geller. Nas redes sociais, ele revelou um momento de como foi o seu voto para a noiva.“Eu me sinto pronto não para te amar, para me amar e para receber o teu amor. E transbordar esse amor para ti. Pois de mãos dadas com você, eu sou mais forte”, disse ele no vídeo.

Na legenda, o artista refletiu sobre como vê o amor. "Quando procuramos o amor no outro, estamos ainda na falta, na escassez do amor… andamos como pedintes de amor… Quando realmente sentimos o amor verdadeiro, começamos reconhecendo o amor por nós mesmos e desse sentimento e decisão transbordamos ao nosso entorno e em tudo que fazemos, começando com a pessoa que escolhemos para andar lado lado nesta jornada! Segurando a sua mão meu amor somos mais fortes!", declarou.