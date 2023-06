Fernando Scherer, o Xuxa, reúne a ex e a atual mulher em evento: "Família"

Fernando Scherer promove encontro de sua atual, Dianeli Geller, e a ex-mulher, Sheila Mello, em festa na escola da filha

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, mostrou personalidade durante um evento ao lado de seus familiares em São Paulo. Na ocasião, ele reuniu a sua atual mulher, e a sua ex, para prestigiar a festa junina na escola da filha.

Nas fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, o pai de Isabella Scherer posa agarradinha com a empresária Dianeli, seu atual amor, com quem trocou alianças há poucas semanas, e com a dançarina Sheila Mello, com quem viveu um romance de oito anos, além da filha do ex-casal, Brenda, de nove anos de idade.

"Criei um dia incrível em família e como foi o seu dia?!", escreveu ele na legenda da postagem, acompanhado pelas hashtags #pulafogueira #arraiá #familia #alegria #festajunina. Claro que os fãs e seguidores, apaixonados pela família não deixaram de comentar e alguns, inclusive, elogiaram a maturidade dos artistas.

“Muito lindo de se vê que o respeito entre vocês. Quem ganha com isso é a filha de vocês. Parabéns admiração total”, escreveu um internauta.“Que show,muito importante para os filhos e a família em si. Já te admirava muito agora então ,que Deus abençoe grandemente vocês”, comentou outro. “Acho tão lindo quando um casal se separa e continua super de boa como vocês ”, disse mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FERNANDO SCHERER:

Fernando Scherer, o Xuxa, exibe vídeo dos seus votos no casamento

Há poucos dias, Fernando Scherer, emocionou seus fãs ao exibir um vídeo com um trecho de sua cerimônia de casamento com Dianeli Geller. Nas redes sociais, ele revelou um momento de como foi o seu voto para a noiva.“Eu me sinto pronto não para te amar, para me amar e para receber o teu amor. E transbordar esse amor para ti. Pois de mãos dadas com você, eu sou mais forte”, disse ele no vídeo.

Na legenda, o artista refletiu sobre como vê o amor. "Quando procuramos o amor no outro, estamos ainda na falta, na escassez do amor… andamos como pedintes de amor… Quando realmente sentimos o amor verdadeiro, começamos reconhecendo o amor por nós mesmos e desse sentimento e decisão transbordamos ao nosso entorno e em tudo que fazemos, começando com a pessoa que escolhemos para andar lado lado nesta jornada! Segurando a sua mão meu amor somos mais fortes!", declarou.