Fátima Bernardes aproveita dia de folga para viajar sozinha e se divertir no beach tennis

Aproveitando tempo de folga, Fátima Bernardes viajou sozinha para o Rio de Janeiro e se aventurou no beach tennis pela primeira vez: "Tomar coragem"

Nesta segunda-feira, 10, a apresentadora Fátima Bernardes contou aos seguidores que decidiu aproveitar os dias de folga sozinha no Rio de Janeiro. Além de aproveitar o destino, ela se aventurou pela primeira vez no beach tennis!

A jornalista viajou para o município de Petrópolis e mostrou detalhes dos dias de folga nas redes sociais. "Acabei de gravar no Rio e resolvi me dar de presente, vir para um lugar para passar quatro dias descansando. Incrível! Só de chegar aqui, sentir esse ar, respirar, a gente já fica melhor", iniciou em seu perfil oficial no Instagram.

No registro, Fátima surgiu lendo à beira da piscina, visitando uma horta e curtindo música ao vivo. Além de curtir na quadra de beach tennis. "Já fez beach tennis? Eu nunca! Mas hoje, eu achei uma quadra aqui e vou tomar coragem", disse ela.

Fátima Bernardes revela motivo de sua saída do JN

Em 2011, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu deixar a bancada do Jornal Nacional e surpreendeu não apenas os telespectadores com a sua decisão, mas também a sua família. Durante sua participação no podcast PodPah, a jornalista relembrou o momento marcante de sua carreira.

A comunicadora, que acabou de lançar no YouTube o seu canal, contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. A ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner então comentou que é seu jeito "pular fora" antes de ficar descontete com algo. A famosa então explicou melhor o que pensou na época.

"Sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então quando eu olho pra mim e falo: 'Fátima, você daqui cinco anos gostaria de estar fazendo isso? Não', então vamo mudar agora, desde o Jornal Nacional, eu tava muito feliz fazendo Jornal Nacional, mas quando eu olhava pra frente: 'Fátima, daqui cinco anos, dez', porque aí se você não faz a mudança às vezes vai ser tarde", falou como pensa.

Em seguida, ela garantiu que deixou a bancada do programa muito feliz e que a decisão ao ser contada para sua família deixou muita gente desacreditada. "E mãe e pai? Primeira vez achavam que eu tava louca", brincou ela sobre os pais não ligarem mais quando anuncia suas mudanças de carreira.

Após sair do Jornal Nacional, Fátima Bernardes encarou um projeto de formato bastante diferente, o Encontro Com Fátima Bernardes, no qual ficou a frente por dez anos, durante os anos de 2012 até 2022, quando passou seu lugar para Patrícia Poeta.

Recentemente, a jornalista esclareceu seu tipo de contrato com a Globo, segundo ela, agora ela assina por obra. Nos últimos dias, a famosa anunciou a estreia de seu canal no YouTube.