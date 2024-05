Fátima Bernardes revela motivo de sua saída do JN: 'Tava muito feliz'

Pulou fora! Fátima Bernardes revela o que a fez deixar o Jornal Nacional mesmo feliz; jornalista contou que pais achavam que ela estava 'louca'

Em 2011, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu deixar a bancada do Jornal Nacional e surpreendeu não apenas os telespectadores com a sua decisão, mas também a sua família. Durante sua participação no podcast PodPah, a jornalista relembrou o momento marcante de sua carreira.

A comunicadora, que acabou de lançar no YouTube o seu canal, contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. A ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner então comentou que é seu jeito "pular fora" antes de ficar descontete com algo. A famosa então explicou melhor o que pensou na época.

"Sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então quando eu olho pra mim e falo: 'Fátima, você daqui cinco anos gostaria de estar fazendo isso? Não', então vamo mudar agora, desde o Jornal Nacional, eu tava muito feliz fazendo Jornal Nacional, mas quando eu olhava pra frente: 'Fátima, daqui cinco anos, dez', porque aí se você não faz a mudança às vezes vai ser tarde", falou como pensa.

Em seguida, ela garantiu que deixou a bancada do programa muito feliz e que a decisão ao ser contada para sua família deixou muita gente desacreditada. "E mãe e pai? Primeira vez achavam que eu tava louca", brincou ela sobre os pais não ligarem mais quando anuncia suas mudanças de carreira.

Após sair do Jornal Nacional, Fátima Bernardes encarou um projeto de formato bastante diferente, o Encontro Com Fátima Bernardes, no qual ficou a frente por dez anos, durante os anos de 2012 até 2022, quando passou seu lugar para Patrícia Poeta.

Recentemente, a jornalista esclareceu seu tipo de contrato com a Globo, segundo ela, agora ela assina por obra. Nos últimos dias, a famosa anunciou a estreia de seu canal no YouTube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes nega ser a culpada por acabar com TV Globinho

Ainda em sua participação no PodPah, Fátima Bernardes falou sobre as acusações de ter sido a culpada por acabar com a TV Globinho, atração infantil matinal da Globo. Após deixar a bancada do Jornal Nacional em 2011, a apresentadora assumiu o Encontro com Fátima Bernardes, que tomou espaço do programa de crianças na grade da emissora carioca.

Na entrevista, Fátima negou ter sido responsável pela extinção da TV Globinho em 2015, após anos sendo exibida apenas aos sábados. "Acho engraçado que a gente brinca e as pessoas acreditam. Fiquei chocada que as pessoas realmente acham que eu tenho poder na programação da TV Globo", disse a comunicadora. "Não fui eu não, gente. Eu só queria fazer o meu programa e o único lugar que puseram foi ali", confessou.