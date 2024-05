Globo esclarece problemas de segurança com William Bonner no RS

Após William Bonner apresentar 'Jornal Nacional' em cozinha de abrigo, Globo esclarece sobre jornalista estar se 'escondendo' de ataques

O apresentador William Bonner está no Rio Grande do Sul comandando o Jornal Nacional ao vivo e nos locais atingidos pelas enchentes históricas. Inovando na cobertura, o jornalista tem sido alvo de alguns ataques e a segurança foi questionada.

Nos últimos dias surgiram boatos de que ele estaria se "escondendo" ao surgir em uma cozinha de abrigo para dar as notícias. Diante dos questionamentos sobre o comunicador estar "fugindo" de ataques da população, a Globo se pronunciou ao portal Em Off.

“É completamente improcedente a informação sobre reclamações de William Bonner com relação às coberturas no Rio Grande do Sul, assim como não procedem que venhamos tendo problemas frequentes na segurança de nossos profissionais”, declarou a equipe, em nota.

“O Sul vive um momento de calamidade e a cobertura da Globo no local segue há mais de uma semana, com total apoio da RBS, afiliada na região. Todos os nossos profissionais enviados pro Rio Grande do Sul trabalham incansavelmente em busca de levar a melhor e mais completa informação para todo o público brasileiro. E seguiremos comprometidos com esse objetivo", explicaram.

Na rede social, alguns internautas comentaram sobre William Bonner estar comandando o Jornal Nacional de uma cozinha ser uma maneira de se defender de ataques. No sábado, 11, ele apareceu ao vivo no local e mostrou durante a edição como está funcionando o trabalho de voluntários na hora de preparar as comidas para o desabrigados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

William Bonner recebe apoio em meio a ataques no RS

William Bonner está comandando o Jornal Nacional diretamente do Rio Grande do Sul para cobrir os impactos das enchentes na região. No sábado, 11, o jornalista, que costuma ser mais discreto, surpreendeu ao usar as redes sociais para desabafar sobre os desafios da profissão, mas também agradeceu pelo carinho recebido da população gaúcha.

Através de seu perfil no Instagram, William compartilhou um vídeo dos bastidores, em que aparece recebendo carinho de um idoso, que ficou desabrigado após a tragédia: “Vim ver a celebridade. Para mim é uma honra. Fico sem palavras. Eu queria conhecer o senhor em outra ocasião, mas a gente não espera o que acontece na vida da gente", diz o senhor. Veja mais aqui.