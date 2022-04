Prestes a comandar o 'Encontro', Patrícia Poeta manda recado para Fátima Bernardes

Após anúncio de mudanças na Globo, apresentadora Patrícia Poeta relembrou momento com Fátima Bernardes e mandou recado para a colega de emissora

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 08h39

Após o anúncio da "dança das cadeiras" em alguns programas da Globo, a apresentadora Patrícia Poeta (45) comentou sobre assumir o Encontro de Fátima Bernardes (59).

Na rede social, a jornalista, que estava no É de Casa, relembrou nesta quinta-feira, 14, outro momento que substituiu a colega de emissora.

"O #tbt de hoje não poderia ser diferente. Boas recordaçōes de uma década atrás, ao lado da querida Fatima Bernardes, na redação do Jornal Nacional. Eu deixando o Fantástico pra assumir o JN - e ela indo pra área de entretenimento. Cada uma começava ali um nova missão…", recordou.

"Olhando pelo retrovisor da vida, foram anos de trabalho, de crescimento, de amadurecimento… de realização de sonhos, acima de tudo. Acredito muito que a vida é feita de ciclos. Ciclos que se renovam com bons desafios. Que venham os próximos, então… São eles que nos mantêm mais vivos do que nunca… Ótima quinta, pessoal- com belos Encontros e... reencontros!", refletiu Patrícia Poeta.

Nesta quarta-feira, 13, a Globo anunciou que a partir do segundo semestre Fátima Bernardes apresentará o The Voice Brasil enquanto Patrícia Poeta ficará no Encontro.

Patrícia Poeta recorda momento com Fátima Bernardes: