Ex de Letícia Spiller manda recado após rumores de novo romance: ‘Fogo’

Ex-marido de Letícia Spiller, Pablo Vares chama atenção com comentário para atriz após fim do relacionamento e rumores de romance com ex-BBB

Nesta quinta-feira, 29, Letícia Spiller decidiu ousar e compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico sensual em suas redes sociais. Nos comentários, Pablo Vares, seu ex-marido, também chamou a atenção ao deixar um elogio em meio aos rumores de que a atriz estaria vivendo um romance com o ex-participante do BBB 24, Nizam.

Em seu perfil oficial no Instagram, Letícia compartilhou alguns cliques feitos pela fotógrafa Mari Patriota, em que aparece posando com uma lingerie discreta, deitada no sofá. Na legenda, a atriz falou sobre sua projeção astral e brincou com uma possível ligação com Marilyn Monroe, já que coincidentemente, ambas possuem o mesmo signo, ascendente e lua.

“Sol em gêmeos, lua em aquário e ascendente leão. Fui procurar no mundo quem tinha a conjunção astral mais parecida com a minha e adivinha com quem deu match? A musa! Bom feriado com bastante preguiça e descanso”, escreveu Letícia, que acrescentou uma música da famosa loira americana para ilustrar sua publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Provando que tem o mesmo magnetismo que a artista da década de 50, a atriz logo ganhou um comentário do ex-marido, que deixou um elogio nada discreto: “Ar e fogo: combustão”, escreveu Pablo. O músico ainda adicionou um emoji de chama e de um coração preto em seu recado, que foi notado e recebeu uma curtida de Letícia.

Vale mencionar que Nizam também deixou um emoji de coração na foto da atriz. Além disso, os dois foram vistos chegando de mãos dadas ao festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no último final de semana. Poucos dias antes desse evento, Letícia havia deixado comentários em uma foto do ex-brother, o que deu início a rumores de um suposto affair.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Recentemente, Letícia também surpreendeu ao deixar um elogio "lindo" em uma publicação nas redes sociais de Pablo. No entanto, até o momento, a artista não confirmou qualquer envolvimento amoroso com o ex-brother ou o ex-marido. Desde que terminou seu relacionamento de sete anos com o músico em novembro do ano passado, ela permanece solteira.

Nizam conta como conheceu Letícia Spiller:

Na última quinta-feira, 21, um comentário da atriz Leticia Spiller na foto do ex-BBB Nizam não passou despercebido entre os internautas e chamou atenção da web. Após o 'flerte' entre os dois viralizar, ele revelou que conheceu a artista durante o Carnaval deste ano em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Além disso, ele revelou sua reação ao receber o elogio da famosa em uma foto sem camisa.