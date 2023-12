Cruzeiro de Neymar: Confira as famosas que chamaram atenção com os looks no navio

Cruzeiro de Neymar reuniu vários famosos e tem dado o que falar na web; navio zarpou na terça-feira e deve retornar na sexta

O cruzeiro de Neymar, que zarpou do porto de Santos na última terça-feira, 26, e deve retornar na sexta-feira, 29, reuniu vários famosos. Entre os preços altíssimos das cabines até as roupas escolhidas pelas celebridades para curtir a viagem, o passeio tem dado o que falar na web. De Virginia Fonseca a Gracyanne Barbosa, confira as famosas que chamaram a atenção da web com os looks no navio.

Na primeira noite no cruzeiro de Neymar , Virginia Fonseca impressionou ao postar um registro de seu look com um vestido de modelo ousado para curtir a primeira festa no navio. Curtinha e com recortes, a peça repleta de pedrarias chamou a atenção dos seguidores da empresária. "Virginia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", comentou um internauta. "Sem condições, você é sem condições", escreveu outro.

A apresentadora Lívia Andrade também não deixou o evento passar em branco e aproveitou a manhã após a festa, na quarta-feira, 27, para apostar em um vestido rosa curtinho com recortes estratégicos. Para completar o look em clima de verão e praia, ela elegeu tamancos coloridos e não passou despercebida nas redes sociais. "Um pontinho rosa no meio da imensidão azul", compartilhou Lívia Andrade com o registro no cruzeiro."Uma princesa que saiu direto dos filmes da Disney", elogiou um internauta.

