No cruzeiro de Neymar, Gracyanne Barbosa intriga com suas curvas

Ao posar em foto com Neymar em cruzeiro, Gracyanne Barbosa intriga ao exibir suas curvas grandiosas em vestido revelador

Que a musa fitness Gracyanne Barbosa impressiona com seu corpo mega musculoso e desenhado por onde passa não é novidade. Curtindo o cruzeiro de Neymar, a esposa do cantor Belo está roubando a cena em alto mar com seu físico.

Prova disso foi um clique postado pela influenciadora fitness nesta quarta-feira, 27, em que apareceu ao lado do jogador esbanjando suas curvas volumosas em um vestido marrom com recortes estratégicos.

Ao posar com o craque no local, a famosa não passou despercebida e os internautas brincaram ao verem um moço olhando possivelmente para os músculos da artista. "Minha mãe tá me procurando, perguntou: onde cê? To perdido com os crias no Cruzeiro do Neymar", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas não deixaram de falar sobre a situação. "Na foto eu sou o rapaz olhando o glúteo e pensando , gente é real", brincaram. "O olhar do moço ali atrás", apontaram outros que havia um homem impactado com presença da esposa de Belo.

Logo ao chegar com o marido na embarcação, Gracyanne Barbosa deu o que falar ao gravar o amado abrindo uma marmita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Mais famosos no cruzeiro de Neymar

Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro de Neymar Jr. iniciou a navegação nesta terça-feira, 26. Com duração até sexta, 29, a embarcação recebeu um verdadeiro time de famosos e contará com shows dos mais diversos artistas.

O navio partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Como atrações confirmadas do Cruzeiro de Neymar estão nomes como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

Além das atrações musicais confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

Leia também: Quanto custa o cruzeiro de Neymar? Cabines têm preço altíssimo

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.