Christiane Torloni experimenta larva e se aventura na Amazônia: 'Filhos da terra'

Durante o especial CARAS Amazônia, Christiane Torloni experimentou larva e ponderou sobre natureza

Christiane Torloni (66), ativista pela natureza, se aventurou na mata durante o especial CARASAmazônia. Em uma das caminhadas com a equipe, a atriz ponderou sobre a floresta, compartilhou ensinamentos e ainda experimentou uma larva da região.

Durante o passeio pela floresta amazônica, Christiane Torloni provou o Tapurú de Coco, também conhecido como Bicho do Coco. O alimento, rico em proteínas, é uma larva de vagalume tirada de dentro da castanha do Babaçu. "Tem um gosto bom para chuchu e uma textura deliciosa. Parece um marisco que não tem gosto do mar. É engraçado, porque tem a mesma textura", comentou a atriz após experimentar a larva naturalmente.

Com uma batalha árdua pela Amazônia , a artista já lançou seu próprio documentário no streaming sobre a necessidade de preservação da floresta, e fez questão de compartilhar um ensinamento durante a caminhada. "Estamos falando dessa terra tão delicada que a gente está pisando. Como a gente não está acostumado a estar na floresta, entramos com força na mata, com medo e pisando forte. Uma coisa de 'eles contra nós'. Os povos originários falam exatamente o contrário. A gente deve entrar com muita gentileza na mata, porque talvez ela seja a camada mais próxima que a gente chega dessa criatura viva que é a terra, que é a nossa mãe. Literalmente, somos filhos da terra'", declarou Christiane Torloni.

Leia também: Gleici Damasceno celebra estreia na Netflix com filme gravado no Acre: "Realização"