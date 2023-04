Christiane Torloni se revolta com situação inacreditável em aeroporto: "É um absurdo"

Discreta, Christiane Torloni se revolta e denuncia que foi vítima de uma situação inacreditável; veja

A atriz Christiane Torloni surgiu muito irritada nas redes sociais nesta terça-feira (18) após passar por uma situação delicada em um aeroporto. Visivelmente revoltada, ela denunciou um perrengue que passou ao pegar a ponte aéra.

"Caos nos aeroportos. Hoje eu e mais duzentas pessoas saímos do Rio de Janeiro em um voo, que sobrevoou São Paulo, e depois de aterrissar em São Paulo voltou para o Rio de janeiro", disse ela.

Irritada com a situação que atrasou seus compromissos, a global foi enfática. "Estávamos no (aeroporto) Santos Dumont, viemos para Guarulhos (São Paulo), e agora estamos esperando há mais de uma hora e meia as bagagens que não aparecem nessa esteira vazia. Estão priorizando os voos que foram cancelados".

A atriz pediu respeito e disse que estava aguardando que a situação fosse resolvida. "E os passageiros, coitados, reféns... Que pagam essa fortuna... Estão aqui, esperando, parados, indignados... E não aparece ninguém para dizer nada. É um absurdo. Abandonados e extorquidos. É...", afirmou.

A incansável batalha de Christiane Torloni pela Amazônia

Para Christiane Torloni, arte e engajamento sempre andaram lado a lado. Cerca de três décadas após sair às ruas para lutar pela democracia, ela segue fazendo de sua voz um instrumento, agora, em defesa da Amazônia.

“O desmatamento é algo terrível, parece um campo de guerra. É impossível que aquilo não aja em você e, do mesmo jeito que tive o chamado para as Diretas Já, senti isso em relação à floresta”, diz a atriz, cujo primeiro contato com a devastação foi quando gravou a minissérie 'Amazônia'.

“A floresta já havia me tocado, mas quando vi essa criatura tão feminina sendo estuprada... tem uma maldade masculina nessa história, do poder que derruba, que queima”, fala ela, em ensaio exclusivo à CARAS.