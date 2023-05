Gleici Damasceno celebra estreia na Netflix com filme gravado no Acre: "Realização"

Em entrevista à CARAS, Gleici Damasceno falou sobre fazer parte de um projeto que tem sido aclamado pela crítica

Depois de anos estudando teatro, a influenciadora Gleici Damasceno (28), vencedora do BBB 18, vai estrear como atriz na Netflix. A famosa é uma das estrelas do filme Noites Alienígenas, que foi gravado inteiramente no Acre.

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a artista, que já chegou a ser aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, destacou que sua estreia na plataforma de streaming é um sonho realizado.

" É uma realização enorme, uma emoção muito grande estar vivendo isso . O Noites Alienígenas é muito mais que uma obra cinematográfica, é um retrato da Amazônia que está repleta de personagens e histórias que precisam ser mostradas e conhecidas", disse ela, que também já participou do reality No Limite, na TV Globo.

Em meio a críticas positivas e a aprovação do público ao longa, Gleici reforçou que está mega feliz com a repercussão: " Eu e toda equipe nos dedicamos muito e ver que o filme está sendo levado aos cinemas, a festivais e streaming é algo que nos deixa com o coração quentinho ".

Dirigido por Sérgio de Carvalho, Noites Alienígenas tem sido altamente aclamado por onde passa. Por exemplo, ele é um dos filmes que estão presentes na 76ª edição do Festival de Cannes. A produção mostra a realidade de uma Amazônia urbana, onde três personagens sofrem duras consequências por conta do tráfico de drogas na região.

Desde que saiu do Big Brother Brasil, Gleici decidiu resgatar seu sonho de ser atriz e passou a estudar interpretação profissionalmente. Dedicada à nova profissão, a ex-BBB se formou na Escola de Atores Wolf Maya, Célia Helena Centro de Artes e Educação e em oficinas do diretor e preparador de elenco argentino Eduardo Milewicz.