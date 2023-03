Gleici Damasceno diz que já torrou o prêmio do BBB 18 e explica motivo

Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, contou como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão

É uma curiosidade de muitos saber o que os ganhadores do Big Brother Brasil fazem com o dinheiro do prêmio, de R$ 1,5 milhão. A campeã do BBB 18 contou como utilizou o dela.

"Eu já gastei o prêmio todo, já ganhei de novo, gastei mais uma vez... (risos) As pessoas acham que com R$ 1,5 milhão dê para fazer muitas coisas, mas não é bem assim. Eu comprei a casa da minha mãe, como queria, e isso custou boa parte do dinheiro", disse ao jornal Extra.

Ela contou o que fez com o restante do valor da casa."A outra parte eu investi, contratei um assessor financeiro. Depois, fui ganhando com publicidade, fazendo outras coisas", comentou.

"Saí do BBB muito assustada. Tem toda a repercussão e é uma exposição muito grande. O anonimato dá uma protegida, querendo ou não. E essa mudança só sabe quem realmente viveu", contou sobre a experiência que muitos campeões compartilham após saírem da casa vigiada.

Veja: