Caio Castro reage ao ver foto da namorada de lingerie

Daiane de Paula aparece com lingerie de renda e Caio Castro dispara: 'Obrigado, Deus'

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 10h50

O ator Caio Castro agitou as redes sociais nesta semana ao deixar um comentário em uma nova foto de sua namorada, a repórter Daiane de Paula. Na última quarta-feira, 18, ela compartilhou uma imagem de um ensaio fotográfico só de lingerie preta de renda e o amado ficou de queixo caído.

Nos comentários da foto, Caio fez questão de reagir. “Maravilhosa é você... Obrigado, Deus”, disse ele.

Vale lembrar que Caio e Daiane assumiram o namoro durante o festival Lollapalooza, em São Paulo, em março deste ano. Ele compartilhou uma foto abraçado com ela no festival e escreveu: “É leve né, namorada...”. Este foi o primeiro relacionamento que ele assumiu após o fim do relacionamento com Grazi Massafera (39).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daiane de Paula 🧿 (@daiadpaula)

Grazi Massafera apoia novo namoro do ex, Caio Castro

Há poucos dias, Grazi Massafera agitou as redes sociais ao demonstrar maturidade. Ela deixou um comentário em uma foto do ex-namorado, Caio Castro, com a atual dele, Daiane de Paula.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos em um elevador. Nos comentários, Grazi escreveu: “Lindezas”. E Daiane respondeu: “Você é luz”.