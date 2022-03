Caio Castro e Daiane de Paula trocam beijos no Lollapalooza e assumem namoro

Casal é flagrado aos beijos pela primeira vez no camarote do festival no Brasil

Caras Digital Publicado em 26/03/2022, às 23h04 - Atualizado às 23h32

O clima é de muito romance no camarote do Lollapalooza Brasil. Neste sábado, 26, Daiane de Paula (31) e Caio Castro (31) foram flagrados aos beijos no festival.

Esse é o primeiro relacionamento oficial que Caio Castro assume após o término com a atriz Grazi Massafera (39) no final do ano passado. O ator chegou ao festival acompanhado de Daiane e no primeiro momento, evitou tirar fotos com os paparazzis: "Ainda não é o momento" disse ele para os que tentavam uma foto com o casal.

Mais tarde, durante os shows, foi possível flagar o casal em um clima mais íntimo e trocando carinhos no camarote do festival musical. Daiane que é assistende de palco do programa de Faustão na Band, já tinha sido vista ao lado do ator global no carnaval deste ano. Mesmo com as imagens, os dois mantinham descrição em relação ao relacionamento.



Confira imagens do casal no Lollapalooza Brasil: