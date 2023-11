Bruna Biancardi encanta ao curtir o dia na piscina com a afilhada, Marina

Influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao surgir se refrescando na piscina com sua afilhada, a pequena Marina

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um momento encantador ao lado de sua afilhada, a pequena Marina, que está com quatro meses de vida. A modelo mostrou que aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, 10, para curtir um banho de piscina com a bebezinha.

Através do stories de seu perfil oficial do Instagram, Bruna dividiu o registro que originalmente foi postado pela mãe da pequena, a empresária e influenciadora Hanna Carvalho. Enquanto sua filha com Neymar Jr ainda não pode entrar na piscina, ela mostrou que decidiu se refrescar e surgiu se divertindo com a ‘filha’ de consideração.

No clique, Bruna posou com um biquíni rosa e um sorriso no rosto ao segurar a neném, que, por sua vez, aparece com uma expressão de 'bravinha' ao lado da dinda: “Quando olham feio para minha dinda e eu dou a resposta”, Hanna legendou brincando que sua filha está pronta para proteger sua madrinha das críticas desde pequena.

Bruna Biancardi aproveitou dia ensolarado na piscina com a afilhada - Reprodução/Instagram

Na sequência, Marina surgiu sorridente no colo da dinda, e a mamãe orgulhosa legendou a publicação de Bruna com sua filha: “Amo”. Vale lembrar que, além de ser uma das melhores amigas da influenciadora, Hanna também foi escolhida para ser madrinha de sua primeira herdeira com Neymar Jr, a pequena Mavie.

Bruna Biancardi aproveitou dia ensolarado na piscina com a afilhada - Reprodução/Instagram

Marina, inclusive, já conheceu sua amiguinha! As duas foram apresentadas assim que Mavie recebeu alta do hospital após seu nascimento. No clique fofíssimo, a filha de Hanna demonstra toda a sua alegria ao posar deitada ao lado da herdeira de Bruna, que surge despreocupada dormindo ao lado da priminha de consideração. É muita fofura!

Bruna Biancardi passou por susto recentemente:

Vale lembrar que Bruna Biancardi está se recuperando de um episódio traumático na companhia de amigos e familiares. No início desta semana, a influenciadora digital teve sua mansão localizada em Cotia, São Paulo, assaltada, resultando em um momento difícil para toda a família. Os invasores chegaram ao extremo de fazer seus pais de reféns, mas felizmente todos saíram ilesos.

A invasão continua sob investigação e novos detalhes têm sido revelados. Segundo informações do site Metrópoles, o suspeito Eduardo Seganfredo Vasconcelos, confessou seu envolvimento no crime e revelou detalhes. De acordo com o depoimento dele na delegacia, o rapaz de 19 anos disse que ele e seus amigos tinham o plano de roubar a casa dos sogros de Neymar Jr.

Bruna Biancardi lamentou invasão:

Depois do susto com a invasão da mansão, a influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou dois comunicados sobre o ocorrido. Ela não estava na mansão na hora do assalto, apenas seus pais estavam lá. Na primeira mensagem, ela contou que seus pais foram feitos de refém. Já na segunda, a mãe de Mavie desabafou sobre a repercussão do caso e pediu respeito em meio ao puerpério.