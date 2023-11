Vizinho de Bruna Biancardi confessa invasão e revela detalhes do crime, diz site

Em depoimento, o suspeito preso por invadir a casa de Bruna Biancardi e que era vizinho dela revela detalhes do plano de assalto

A invasão na casa da influenciadora digitalBruna Biancardi, que é a mãe da filha de Neymar Jr, segue em investigação na polícia de Cotia, em São Paulo, e novos detalhes foram revelados. O site Metrópoles revelou que o suspeito Eduardo Seganfredo Vasconcelos, que foi detido logo após o ocorrido, confessou fazer parte do crime.

De acordo com o depoimento dele na delegacia, o rapaz de 19 anos disse que ele e seus amigos tinham o plano de roubar a casa dos sogros de Neymar Jr. Ele disse para os policiais que encontrou dois amigos, apelidados de Urso e Europa, na noite de segunda-feira, 6, para organizar a invasão. Logo depois, eles foram para a casa dele no mesmo condomínio de Biancardi e pegaram o carro do padrasto dele. Eles aproveitaram que Eduardo tinha acesso ao condomínio para entrarem sem levantar suspeitas.

A invasão aconteceu às 3h da madrugada do dia 7 de novembro. O vizinho disse que apenas entrou na casa com os amigos e que não ficou com os objetos roubados, que foram levados por um dos comparsas e seriam divididos entre eles ao longo do dia, mas ele foi preso antes disso. Ele ainda contou que se arrepende e que foi influenciado pelos outros integrantes do grupo.

O que Bruna Biancardi já falou sobre a invasão?

Depois do susto com a invasão da mansão, a influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou dois comunicados sobre o ocorrido. Ela não estava na mansão na hora do assalto, apenas seus pais estavam lá. Na primeira mensagem, ela contou que seus pais foram feitos de refém.

"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, disse ela.

E completou: "Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós".

A segunda declaração dela foi feita por meio de sua assessoria de imprensa. “Comunicado oficial - Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’ e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas. O caso já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita. Até o presente momento, a delegada responsável pela investigação constatou que: ‘O que foi me apresentado, que eu tenho elementos de convicção, é que se tratou de um roubo a uma residência! Potencializado pelo êxito dos roubares em encontrar objetos de valor’. Não é uma situação fácil para ninguém, ainda mais para uma família que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira! Por fim, pedimos respeito e discrição nesse momento tão delicado. Agradecemos a compreensão”.