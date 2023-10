Irmã de Bruna Biancardi se derrete com primeiro encontro das sobrinhas: "Não aguento"

Bianca Biancardi, que é irmã de Bruna Biancardi, dividiu alguns cliques fofíssimos de Mavie ao lado da priminha, Marina

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, usou as redes sociais para dividir um momento especial em família na tarde desta quarta-feira, 11. A nutricionista deixou seus seguidores encantados ao registrar o primeiro encontro de sua sobrinha, Mavie, que acaba de chegar ao mundo, com sua afilhada, Marina, que tem apenas três meses de vida.

Através do stories de seu perfil oficial do Instagram, Bianca compartilhou uma imagem que originalmente foi postada pela mãe da pequena Marina, a influenciadora digital Hanna Carvalho. Além de ser uma amiga íntima da família Biancardi, Hanna também foi escolhida como madrinha da primeira herdeira de Bruna e Neymar Jr.

No clique fofíssimo, Marina demonstra toda a sua alegria ao posar deitada ao lado de sua mais nova amiguinha, Mavie, que acaba de retornar da maternidade e já está sendo paparicada pela família. A recém-nascida encanta a todos com um body rosa claro e uma calça cinza, de olhinhos fechados, enquanto curte um de seus primeiros momentos com a prima.

“Oi priminha, cheguei para cuidar de você”, Hanna legendou um dos cliques, e Bianca não se conteve com tanta fofura: “Ah, eu não aguento”, escreveu a irmã da influenciadora digital. Mas essa não foi a primeira vez que a nutricionista se declarou para a sobrinha. Assim que a pequena nasceu, ganhou uma linda declaração da titia; confira:

Ainda nesta quarta-feira, 11, a mais nova mamãe do pedaço, Bruna também dividiu detalhes de seu retorno para casa com sua herdeira nos braços após receber alta da maternidade. Através das redes sociais, a influencer exibiu uma foto da bebê para contar que está bem e cuidando com todo o amor de sua filha com o craque da Seleção Brasileira.

Vale lembrar que Mavie veio ao mundo na madrugada da última sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo, à 0h21. A bolsa de Bruna rompeu na tarde de quinta-feira, 5, e ela logo foi para a maternidade, informou o colunista Leo Dias. Neymar estava na Arábia Saudita quando o trabalho de parto começou e entrou no avião o mais rápido possível.

Quem é a irmã de Bruna Biancardi?

Bianca Biancardi tem 26 anos e é nutricionista clínica e esportiva. Ela tem pós-graduação em Engenharia de Alimentos e tem um perfil nas redes sociais com dicas de nutrição, além de compartilhar momentos de suas viagens pelo mundo com o namorado. Mas apesar de manter a discrição em sua vida pessoal, ela já detonou o cunhado em público; saiba mais detalhes sobre a irmã de Bruna Biancardi.