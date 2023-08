Bella Campos anuncia fim do namoro e MC Cabelinho reage: ''Loucura completa''

Após boatos de traição, Bella Campos anuncia que não está mais com MC Cabelinho e cantor reage

Após os boatos de traição e da suposta amante Duda Mehdef fazer várias alegações sobre estar com MC Cabelinho, que teria afirmado estar solteiro, a atriz Bella Campos se pronunciou com um texto em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 29.

Segundo a artista, que estava no ar em Vai Na Fé, novela em que conheceu o cantor, o até então namorado não havia se posicionado e ela estava aguardando uma atitude dele. Contudo, MC Cabelinho não tomou posicionamento e Bella resolveu colocar um fim na relação.

"Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar...", disse.

"Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", revelou que MC Cabelinho nada falou até aquele momento.

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.

PRONUNCIAMENTO DE MC CABELINHO

Após o comunicado de Bella Campos, MC Cabelinho então fez seu primeiro pronunciamento. Até então, o cantor não havia rebatido as acusações de traição. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal", falou.

"Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", deu sua opinião sobre a situação.

Mesmo diante das alegações de Duda Mehdef, MC Cabelinho fez uma homenagem para Bella Campos em seu show no domingo, 27. O casal se conheceu nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais.

ENTENDA A HISTÓRIA

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

Veja o vídeo: