Saiba quem é Duda Mehdef, jovem apontada como affair de MC Cabelinho

Estudante está envolvida na suposta traição e término de MC Cabelinho e Bella Campos

Duda Mehdef se tornou assunto neste domingo, 27, após expor uma suposta traição de MC Cabelinho à atriz Bella Campos. O casal que esteve no ar em Vai na Fé supostamente teria terminado o namoro após a jovem ter se encontrado com o cantor no sábado, 26, em Belo Horizonte.

Duda tem 23 anos, mora em Belo Horizonte e cursa o último semestre da faculdade de Direito. Em um vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, em que já conta com mais de 240 mil seguidores, a estudante disse que já conhecia MC Cabelinho há cinco anos , e já tinha ficado com ele outras vezes.

Em seu perfil do Instagram, ela costuma compartilhar viagens e momentos ao lado de amigas. Ainda na noite deste domingo, a suposta affair de MC Cabelinho foi aos Stories para falar sobre perfis falsos que estão surgindo com seu nome e também os ataques que vem recebendo.

"Sobre toda a polêmica, sou fã do Vitor [nome de batismo de Cabelinho] desde 2016, conheci ele em 2018 e a gente começou a se envolver nas vezes que ele vinha a Belo Horizonte", explicou a estudante, que contou como era a relação dos dois.

"Aconteceram algumas brigas por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu... E aí deu umas tretinhas. Nossa relação já é meio conturbada desde sempre. Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, eu não sei."

Já MC Cabelinho escolheu ignorar a polêmica envolvendo seu namoro com a atriz Bella Campos, e homenageou a amada. No palco, o músico exibiu fotos da namorada no telão enquanto cantava uma música do setlist.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE DUDA MEHDEF, SUPOSTO AFFAIR DE MC CABELINHO: